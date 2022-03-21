У Китаї розбився пасажирський літак зі 133 людьми на борту/ Фото ілюстративне, Reuters

На півдні Китаю розбився пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту в момент катастрофи перебували 133 людини.

Про долю людей поки що нічого не відомо. Про це повідомляє видання sina.com.

Boeing 737 впав в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. Після цього на місці падіння виникла лісова пожежа.

На місце трагедії прибули рятувальники.

Тим часом у соцмережах почали з'являтися фото і відео очевидців з місця авіакатастрофи.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiEpic.twitter.com/ymStHElwn3 — FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022

Раніше повідомлялося, що у небі над Київською областю українські солдати збили винищувач окупантів моделі Су-34 за допомогою переносного ракетно-зенітного комплексу Stinger.

Також перед цим лише за добу українська повітряна оборона збила на Київщині чотири ворожі літаки, які летіли бомбардувати українських військових.

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