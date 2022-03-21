У Китаї розбився пасажирський літак зі 133 людьми на борту

На місце виїхали рятувальники. Про долю людей, які були в повітряному судні, поки що нічого не відомо.
На півдні Китаю розбився пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту в момент катастрофи перебували 133 людини.
Про долю людей поки що нічого не відомо. Про це повідомляє видання sina.com.
Boeing 737 впав в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. Після цього на місці падіння виникла лісова пожежа.
На місце трагедії прибули рятувальники.
Тим часом у соцмережах почали з'являтися фото і відео очевидців з місця авіакатастрофи.
The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiEpic.twitter.com/ymStHElwn3— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022
Раніше повідомлялося, що у небі над Київською областю українські солдати збили винищувач окупантів моделі Су-34 за допомогою переносного ракетно-зенітного комплексу Stinger.
Також перед цим лише за добу українська повітряна оборона збила на Київщині чотири ворожі літаки, які летіли бомбардувати українських військових.
Читайте також:
- Юрій Романенко. Угода США-Китаю і нова архітектура світу без Росії
- Китай не надаватиме Росії військово-технічну підтримку: у Пекіні зробили заяву щодо України
- Посол Китаю в США спростував надання військової допомоги РФ у війні проти України