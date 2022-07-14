Точний постріл: строковик з Нацгвардії підбив п'ять російських літаків

Су окупантів / wikipedia.org, pixabay

Нацгвардієць на строковій службі з початку повномасштабного вторгнення підбив п'ять російських військових літаків.

Як повідомляє Нацгвардія, ім'я бійця не розкривається.

Начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ генерал-майор Олексій Надточій зазначає, що минулого тижня бійці Нацгвардії збили два літаки.

"На цьому тижні військовослужбовцям Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК були підбиті два ворожих штурмових літака Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п'ять ворожих літаків", - зазначив він.

читайте такожЗахисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого вертольота

Дивіться онлайн новини Донбас

Раніше російський військовий, який потрапив у полон, розповів про те, як близько 500 солдатів намагалися збити безпілотник. Вони думали, що це ворожий дрон і кожен всадив по ньому цілий магазин. Але пізніше виявилося, що окупанти збили власний дорогий безпілотник.

Читайте також: