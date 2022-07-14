Точний постріл: строковик з Нацгвардії підбив п'ять російських літаків

Тільки на цьому тижні військовослужбовцям Нацгвардії з ПЗРК були підбиті два штурмових літака Су-25.
Нацгвардієць на строковій службі з початку повномасштабного вторгнення підбив п'ять російських військових літаків.
Як повідомляє Нацгвардія, ім'я бійця не розкривається.
Начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ генерал-майор Олексій Надточій зазначає, що минулого тижня бійці Нацгвардії збили два літаки.
"На цьому тижні військовослужбовцям Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК були підбиті два ворожих штурмових літака Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п'ять ворожих літаків", - зазначив він.
читайте такожЗахисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого вертольота
Дивіться онлайн новини Донбас
Раніше російський військовий, який потрапив у полон, розповів про те, як близько 500 солдатів намагалися збити безпілотник. Вони думали, що це ворожий дрон і кожен всадив по ньому цілий магазин. Але пізніше виявилося, що окупанти збили власний дорогий безпілотник.
Читайте також:
- "Потрапив, красень": десантники ЗСУ збили ударний вертоліт РФ "Алігатор"
- "Крок доброї волі": біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт і відправили купатися в море
- Захисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого вертольота