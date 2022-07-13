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Кара з неба: сарана атакувала місто РФ, з якого підіймаються літаки для бомбардування України

13 липня 2022, 08:49

Саме з цього міста прилетіли літаки, які скинули авіабомбу на драмтеатр і пологовий будинок у Маріуполі, а зараз бомблять Донеччину.

Саранча в Приморсько-Ахтарське Краснодарського края РФ
Сарана атакувала місто РФ, з якого підіймаються літаки для бомбардування України/ соцмережі, скрін

У Росії сарана настільки масово атакувала місто Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, що за комахами практично не видно неба.

Комахи об’їдають поля на своєму шляху. Відео нашестя сарани почали публікувати жителі Краснодарського краю.

Місцеві адміністрації при цьому повідомляють, що кількість комах лише збільшуватиметься, адже для цього є сприятливі умови – ріки пересихають і стає більшою площа, де сарана може відкладати личинки.

А боротися з нею при цьому практично неможливо. Місцева влада бідкається, що не може повністю знищити шкідника, тому що його осередок – у плавневій зоні, яка є природоохоронною, і там заборонено проводити дезінсекцію.

Як повідомив у соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, з аеродрому саме цього міста, яке атакувала сарана, злітають російські літаки, які бомблять Україну.

"Місто, з аеродрому якого щодня злітають літаки, що бобмлять Донецьку область. Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш драмтеатр та пологовий будинок. Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, рано вранці в середу, 13 липня, у Краматорську Донецької області пролунали потужні вибухи. Також очевидці повідомляють і про вибухи в Костянтинівці.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що наступ російських окупантів на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і штурм на північ від Харкова були абсолютно безуспішними.

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