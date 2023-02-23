"Земля під ногами росіян палатиме": Кулеба анонсував нові рішення до річниці війни

Вся дипломатична команда президента України працює над тим, щоб "у ці дні дипломатично земля під ногами росіян палала".

Кулеба, Путін / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікує новий раунд санкцій до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, для України міжнародні партнери підготували нові рішення щодо військової допомоги.

"Насправді вже 9-й рік йде війна, яку розв'язала Росії проти України. Ви побачите, що весь світ насправді з нами, в тій чи іншій формі. Росія в глобальному масштабі, а також голосуючі разом з нею знаходяться в глобальній ізоляції", - сказав Кулеба.

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За його словами, вся дипломатична команда президента України Володимира Зеленського включно з ним працює над тим, щоб "у ці дні дипломатично земля під ногами росіян палала".

Так, Кулеба анонсував, що 24 лютого будуть оголошені потужні рішення про санкції проти країни-агресора і озброєння для України.

Санкції проти РФ

Як повідомляв Главред, у грудні 2022 року Рада Євросоюзу остаточно затвердила 9-й пакет санкцій проти Росії, які були введені через повномасштабну війну проти України.

Проти РФ були запроваджені нові заходи з експортного контролю та обмеження на товари та технології подвійного призначення, а також на ті, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній. У документі йдеться, що санкції введені терміном на 50 років.

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