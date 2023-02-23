РФ може запустити 5 хвиль ракет і "натравити" авіацію на міста: аналітик оцінив небезпеку 24 лютого

Окупанти можуть випустити по Україні приблизно 50 ракет. Якщо їм вдасться вразити систему ППО, то РФ може пустити вхід також авіацію.

РФ може запустити 5 хвиль ракет 24 лютого/ УНІАН, Главред, Telegram

Російські загарбники у роковини повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, можуть випустити по нашій державі не менше 50 ракет у 5 хвиль.

Вони найімовірніше застосовуватимуть таку тактику, як і раніше – перед ракетами можуть запускати іранські дрони-камікадзе, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону. Таку думку висловив політолог, аналітик, колишній інженер-конструктор у конструкторському бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля Олександр Кочетков, пише "Апостроф".

Він припускає, що росіяни у разі виснаження української системи ППО можуть планувати застосувати авіацію. Загарбники можуть здійснити авіаційний наліт.

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"Що можна очікувати 24 лютого? Це 5 хвиль ракетних пусків. Зазвичай росіяни робили 2-3 такі хвилі, плюс попередньо запуск "шахедів". А цього разу можуть наважитись на 5 хвиль пусків, застосувавши і літаки, і кораблі", – вважає аналітик.

Частину ракет окупанти можуть спрямувати на радіолокаційні станції та системи ППО, а решту – по українських містах.

"Ну, і паралельно можуть спробувати здійснити авіаційний наліт на українські міста, якщо вдасться вразити нашу систему ППО. В чому я геть не переконаний", – зазначає Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

На думку аналітика, Путін може зімітувати, нібито Росії вдалося нанести "потужний удар" по українських системах ППО, аеродромах і військових об'єктах. Можливий також варіант, що главі Кремля просто брехливо доповідатимуть, нібито такий удар вдався.

Усім вже зрозуміло, що удари по українських енергетичних об’єктах, які РФ наносить упродовж вже чотирьох місяців, не дозволили країні-агресорці добитися хоч якогось успіху. Проте для Путіна головне – "совєцький" символізм, каже Кочетков.

Загроза ракетного удару 24 лютого

Ексзаступник СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун зазначає, що Росія готується до повітряної атаки на Україну. Окупанти одночасно можуть підняти в повітря близько 200 літаків різного типу. Експерт прогнозує, що в такому випадку мінімум 100 літаків будуть знищені.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

Нагадаємо, Росія може влаштувати масовану ракетну атаку на Україну в річницю свого вторгнення 24 лютого. Великий залп ракет може стати спробою затьмарити військові невдачі на фронті й послужити "різкою відповіддю Заходу" на його обіцянку зберегти військову підтримку Києву, пише видання The New York Times.

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