Пригожин запанікував перед контрнаступом ЗСУ і в істериці написав листа Шойгу

Пригожин заявив, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".

Пригожин злякався наступу ЗСУ в Бахмуті / Соцмережі, скріншот

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він розповів про плани ЗСУ піти в широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу.

"За наявною інформацією, наприкінці березня - на початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів, з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ. Прошу Вас вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсікання ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ", - йдеться у листі.

Також "кухар Путіна" похвалився, що нібито підрозділи "Вагнера" контролюють близько 70% Бахмута і "продовжують наступ для його повного звільнення".

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Окрім того, Пригожин заявив, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".

Контрнаступ Збройних сил України

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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