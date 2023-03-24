Повільні поставки західної зброї для ЗСУ гальмують підготовку контрнаступу - Washington Post

Західна військова техніка надходить у розпорядження ЗСУ не дуже швидко і це гальмує організацію контрнаступу, повідомляє The Washington Post.

Експерти попереджають, що не варто впадати в зайвий оптимізм - WP / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Невисока швидкість надходження західної військової техніки у розпорядження ЗСУ гальмує підготовку організації контрнаступу. Про це пише американське видання The Washington Post.

"Обидві сторони готуються до весняних бойових дій, які можуть визначити результат війни, А Україні як і раніше не вистачає зброї, щоб повністю вигнати російських загарбників зі своєї території", - стверджують журналісти.

Вони також цитують свіжу заяву керівника МЗС України Дмитра Кулебу, який зазначив, що перевагу на фронті має сторона, до якої швидше надходять все нові і нові ресурси.

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"Чим швидше ми отримаємо достатню кількість снарядів, тим більше життів українців вдасться врятувати; чим ефективніше будуть оборонні і контрнаступальні операції ЗСУ, тим швидше Україна зможе покласти край цій війні і відновити мир", – підкреслив дипломат.

Бійці ЗСУ, пишуть журналісти, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, оцінюють плани Білого дому з постачання танків Abrams "зі стриманим ентузіазмом". Наприклад, один з командирів 17-ї окремої танкової бригади (позивний "Вовк") сказав, що поставка цих танків актуальна для солдатів, проте тільки якщо Пентагон надішле не тільки моделі М1А2, але і всі наступні модифікації.

Крім того, Україна потребує бойової авіації для ураження військових цілей, які поки знаходяться за межами досяжності ЗСУ.

Деякі прихильники Києва в останні тижні явно активізуються в плані допомоги. Наприклад, на цьому тижні Великобританія підтвердила, що відправляє Україні танкові боєприпаси зі збідненим ураном, який допомагає пробити танкову та інші види броні.

Але експерти попереджають, що не варто впадати в зайвий оптимізм − постачання, які вже були обіцяні ЗСУ Заходом, можуть зіткнутися з подальшими затримками.

Один європейський дипломат на умовах анонімності висловив сподівання WP, що після заяв Польщі та Словаччини про передачу Україні винищувачів МіГ-29 інші країни також постачатимуть Києву бойові літаки.

"Головне значення польських літаків: розбити скляну стелю - показати, що надання винищувачів не є табу і не призведе до Третьої світової війни", — сказав він.

Військова допомога Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим станом на сьогодні потрібні додаткові артилерія, снаряди, літаки і танки, щоб вигнати російських окупантів з території нашої держави. Зараз відчувається дефіцит з цими видами озброєння.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомогу в галузі безпеки. Штати забезпечували артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.

3 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, засоби на підтримку, навчання та обслуговування.

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