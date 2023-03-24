'Наступ не лімітований часом': Данілов розвіяв міф про 'останній шанс' для контрнаступу ЗСУ

Секретар РНБО заявив, що український контрнаступ триватиме до тих пір, поки ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Контрнаступ ЗСУ не лімітований у часі / Колаж фото УНІАН, 24-а ОМБр

Українські захисники готуються до потужного контрнаступу та звільнення окупованих росіянами територій. Однак деякі західні політики поширюють думку про те, що в України буде лише "один шанс" для цього. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що український контрнаступ не лімітований часом. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Заяви про "єдину можливість" для контрнаступу Данілов називає "новітнім інфотрендом". До того ж українські захисники просуватимуться вперед, поки не проженуть ворога з наших територій та не вийдуть на кордони 1991 року.

"Новітній інфотренд – розмови про "єдиний шанс" і ледь не останню для СОУ можливість для проведення контрнаступу. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не лімітований часом", – написав Данілов.

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Контрнаступ ЗСУ не лімітований у часі / скріншот

Скандальна заява Петра Павла про війну в Україні

Раніше Петр Павел заявив, що Захід повинен бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

"Нам треба бути обережним у тому, щоб підштовхувати Україну до певного результату. Можливо в якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

Петр Павел зазначив, що поразка РФ має різні сценарії, в тому числі ті, які Захід повинен уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії. Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам ні з ким вести переговори про роззброєння", підкреслив він і закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, проте готуватися до гіршого".

Згодом Петр Павел заявив, що Чехія вже передала Україні все, що могла – крім невеликих варіантів допомоги в розрізі протиповітряної оборони і постачань боєприпасів, які виготовляються на чеських заводах.

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