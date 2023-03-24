'Наступ не лімітований часом': Данілов розвіяв міф про 'останній шанс' для контрнаступу ЗСУ

Українські захисники готуються до потужного контрнаступу та звільнення окупованих росіянами територій. Однак деякі західні політики поширюють думку про те, що в України буде лише "один шанс" для цього. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що український контрнаступ не лімітований часом. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Заяви про "єдину можливість" для контрнаступу Данілов називає "новітнім інфотрендом". До того ж українські захисники просуватимуться вперед, поки не проженуть ворога з наших територій та не вийдуть на кордони 1991 року.
"Новітній інфотренд – розмови про "єдиний шанс" і ледь не останню для СОУ можливість для проведення контрнаступу. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не лімітований часом", – написав Данілов.
Скандальна заява Петра Павла про війну в Україні
Раніше Петр Павел заявив, що Захід повинен бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.
"Нам треба бути обережним у тому, щоб підштовхувати Україну до певного результату. Можливо в якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.
Петр Павел зазначив, що поразка РФ має різні сценарії, в тому числі ті, які Захід повинен уникнути.
"Можливо, що це призведе до розвалу Росії. Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам ні з ким вести переговори про роззброєння", підкреслив він і закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, проте готуватися до гіршого".
Згодом Петр Павел заявив, що Чехія вже передала Україні все, що могла – крім невеликих варіантів допомоги в розрізі протиповітряної оборони і постачань боєприпасів, які виготовляються на чеських заводах.
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