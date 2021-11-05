У Дніпрі місцеві медики врятували чоловіка, на якому закордонні лікарі "поставили хрест"

У чоловіка було складне захворювання / фото : trassae95.com

В обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі вилікували хворого, якого закордонні лікарі від безсилля відправили додому.

Чоловік у 31 рік захворів коронавірусом і у нього стався інсульт, розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За його словами, житель Запорізької області був на заробітках, але захворів коронавірусом, і у нього стався інсульт.

"Знепритомнів за кордоном, був на заробітках. Все, що вдалося там зробити - комп'ютерний томограф, на якому поставили діагноз: інсульт, ковидна пневмонія - і відправили в сирий барак. Дружині Дарині сказали-вилікувати неможливо. Віталія за тисячі кілометрів везли до Мечникова "швидкої". Тіло, з найменшими ознаками життя, було доставлено в реанімацію лікарні", - сказав Риженко.

У підсумку, у пацієнта діагностували аспергільоз. Це - захворювання органів дихання у тварин і людей, викликане цвіллю гриба Aspergillus niger з роду аспергій. У чоловіка ситуація ускладнилася ураженням головного мозку і пневмонією.

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"Після обстеження - множинні вогнища в головному мозку, діагноз став явним і страшним. Летальність при цих проблемах від 90-99%, плюс коронавірус. Другий місяць лікування.Сьогодні став на ноги", - зазначив Риженко.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.

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