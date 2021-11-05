Лікар розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу онкохворим

Після онкологічного захворювання організм людини часто ослаблений і такі хворі ризикують захворіти коронавірусом у важкій формі.
Людям, які перемогли онкологічні захворювання і знаходяться на стадії ремісії, медики рекомендують вакцинуватися від COVID-19. Причому, будь-якою вакциною.
Більше того, як повідомив начальник структурного підрозділу пухлин молочної залози Буковинського клінічного онкологічного центру Ілля Тащук, від коронавірусу можуть вакцинуватися і ті, хто отримує хіміо - або імунотерапію.
Але важливо врахувати, що перед вакцинацією необхідно проконсультуватися зі своїм лікуючим онкологом.
читайте такожСтало відомо, які країни і коли першими вийдуть з пандемії: в чому їх "родзинка"Медик, стверджує, що після онкологічного захворювання організм людини часто ослаблений і такі хворі ризикують захворіти коронавірусом у важкій формі. Тому їм необхідна вакцина.
"Ризик, що COVID - 19 у таких пацієнтів буде проходити важко, досить високий. Тому єдиний спосіб запобігти цьому - вакцинуватися", - додав Ілля Тащук.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що протипоказання до вакцинація від коронавірусу для хворих на туберкульоз обмежені.
Також в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.