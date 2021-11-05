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Лікар розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу онкохворим

5 листопада 2021, 17:39

Після онкологічного захворювання організм людини часто ослаблений і такі хворі ризикують захворіти коронавірусом у важкій формі.

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Онкохворі можуть робити щеплення від коронавірусу / Фото з відкритих джерел

Людям, які перемогли онкологічні захворювання і знаходяться на стадії ремісії, медики рекомендують вакцинуватися від COVID-19. Причому, будь-якою вакциною.

Більше того, як повідомив начальник структурного підрозділу пухлин молочної залози Буковинського клінічного онкологічного центру Ілля Тащук, від коронавірусу можуть вакцинуватися і ті, хто отримує хіміо - або імунотерапію.

Але важливо врахувати, що перед вакцинацією необхідно проконсультуватися зі своїм лікуючим онкологом.

читайте такожСтало відомо, які країни і коли першими вийдуть з пандемії: в чому їх "родзинка"Медик, стверджує, що після онкологічного захворювання організм людини часто ослаблений і такі хворі ризикують захворіти коронавірусом у важкій формі. Тому їм необхідна вакцина.

"Ризик, що COVID - 19 у таких пацієнтів буде проходити важко, досить високий. Тому єдиний спосіб запобігти цьому - вакцинуватися", - додав Ілля Тащук.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що протипоказання до вакцинація від коронавірусу для хворих на туберкульоз обмежені.

Також в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.

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