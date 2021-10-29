"Снігова куля відступає": Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

Ляшко заговорив про позитивну динаміку з коронавірусом в Україні / УНІАН

В Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

Про це на засіданні Конгресу регіональних і місцевих органів заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зокрема, скорочується розрив між числом госпіталізованих і виписаних з лікарень.

"Позитивним в цій епідемії, зараз в цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками і госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень", - зазначив чиновник.

читайте такожВ Україні стартувала вакцинація дітей: що потрібно знати про щепленняКрім того, Ляшко стверджує, що в певних регіонах на сьогоднішній день відбулася стабілізація "на високих цифрах". Однак глава МОЗ закликає не розслаблятися.

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"Ми повинні робити все можливе, щоб рятувати життя", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.

Також раніше на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.