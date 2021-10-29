"Снігова куля відступає": Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

За словами міністра, ситуація дещо стабілізується, однак це зовсім не час для перепочинку.
В Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.
Про це на засіданні Конгресу регіональних і місцевих органів заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Зокрема, скорочується розрив між числом госпіталізованих і виписаних з лікарень.
"Позитивним в цій епідемії, зараз в цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками і госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає тієї "снігової кулі", яка була на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень", - зазначив чиновник.
читайте такожВ Україні стартувала вакцинація дітей: що потрібно знати про щепленняКрім того, Ляшко стверджує, що в певних регіонах на сьогоднішній день відбулася стабілізація "на високих цифрах". Однак глава МОЗ закликає не розслаблятися.
"Ми повинні робити все можливе, щоб рятувати життя", - додав міністр.
Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.
Також раніше на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.