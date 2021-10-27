Прожили душа в душу і померли в один день: на Львівщині від коронавірусу померло подружжя

Пара була разом навіть у реанімації / Getty

У Новояворівській лікарні на Львівщині від коронавірусу в один день померла подружня пара. Подружжя місяць пробуло в реанімації, проте медики так і не змогли врятувати хворих, пише 24 канал.

"Завжди говорили, що помруть в один день. Марія померла вранці 26 жовтня, а її чоловік Володимир – ввечері", - розповідає сестра померлої Леся Баранюк.

Жінка додала, що пара все життя разом - ще зі школи. Вони одружилися у 18 років і пробули в одній палаті в реанімації цілий місяць.

"Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше",– додала родичка.

Марія і Володимир дійсно померли в один день. Чоловік прожив на 12 годин довше дружини. Їм було по 66 років.

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Також відомо, що вони не зробили щеплення від коронавірусу, а у Володимира ще були проблеми з серцем.

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