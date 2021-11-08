У Дніпрі маршрутка влетіла в сім'ю з дитиною: батько побив водія прямо в кабіні

Відео моменту ДТП / скріншот

У Дніпрі біля торгового центру "Мост-Сіті" водій маршрутки в'їхав у людей на пішохідному переході. В результаті ДТП постраждала 7-річна дівчинка. Її відвезли в місцеву лікарню.

На відео видно, що, водій маршрутки зупинився, аби пропустити чоловіка та жінку з двома дітьми, що переходили дорогу в бік зупинки. У якийсь момент маршрутка зрушилася з місця та зачепила сім'ю, передають місцеві ЗМІ.

В результаті аварії постраждала дівчинка, на що миттєво відреагував батько сімейства. Чоловік поліз у кабіну маршрутки, щоб дістати звідти водія. Проте у цей момент маршрутка почала їхати, мало не зачепивши жінку і дітей знову.

Очевидці побачили те, що відбувається та затримали винуватця ДТП до приїзду поліції. Драгер не показав наявності алкоголю в крові затриманого.

Життя тренера і трьох дітей обірвало страшне ДТП під Кропивницьким

Раніше повідомлялося, що 1 листопада на трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя сталася аварія за участю легковика й вантажівки, унаслідок якої загинули тренер з карате і троє його вихованців 11, 12 і 16 років. Вони поверталися з чемпіонату України, який проходив у Вінниці.

Єдиним свідком аварії залишився водій тієї ж вантажівки. За його словами, водій іномарки або відволікся, або заснув за кермом. Коли сталася страшна аварія, їм залишалося з півсотні кілометрів – майже годину їзди.

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