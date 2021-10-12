П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви

П'яний українець на смерть збив пішоходів у Польщі / szamotuly.policja.gov.pl

Трагедія в Польщі. Там в місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми, повідомляє сайт місцевої поліції.

Зазначається, що аварія сталася напередодні, 11 жовтня. Правоохоронці вже затримали молодика, який наїхав на літнє подружжя. В результаті ДТП помер 74-річний чоловік. Його 72-річна дружина з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізована до лікарні.

В організмі українця було виявлено 1,52 проміле алкоголю. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення. Справу розслідують місцеві прокурори.

Нагадаємо, у Снятині на Прикарпатті сталася ДТП за участю автомобіля патрульних. Під колеса потрапила жінка з півторарічною дитиною. Постраждалих госпіталізували.

Також раніше в Одеській області сталося смертельна ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса. В результаті дві людини загинули, ще дев'ять-постраждали. Аварія сталася на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка.