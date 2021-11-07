Перебігав відразу 8 смуг: у Києві сталася страшна ДТП

ДТП у Києві / Telegram

У Києві сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула одна людина.

Як повідомляють Вартові Еспресо, інцидент стався у Святошинському районі на проспекті Перемоги неподалік від станції метро Житомирська.

За попередніми даними пішохід намагався перебігти проїжджу частину проспекту Перемоги. Варто відзначити, що там цілих 8 смуг для руху транспорту.

"На жаль вчинене пішоходом порушення ПДР стало для нього фатальним. На одній зі смуг він потрапив під колеса автомобіля Mercedes", - йдеться в повідомленні.

Травми, які він отримав, виявилися несумісними з життям. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

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На місці вже працює слідчо-оперативна група. Вони з'ясовують всі остаточні причини і обставини інциденту.

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