Російські загарбники вдарили по Чернігову: палає нафтобаза

У Чернігові горить нафтобаза / ДСНС

Війська країни-агресора Російської Федерації продовжують наносити удари по стратегічних об'єктах України.

Вранці 3 березня близько 08:10 окупант обстріляв територію ДП "Комбінат Астра". Підприємство розташоване в Чернігові по вул. Чудінова.

Снаряд влучив у нафтобазу, внаслідок чого сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 3 тис.м куб. наповненій дизельним пальним.

Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Від ДСНС вже залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали потужний ракетний удар по нафтобазі у Василькові під Києвом. Там сталася масштабна пожежа.

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