Російські загарбники вдарили по Чернігову: палає нафтобаза

Сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. наповненій дизельним пальним.
Війська країни-агресора Російської Федерації продовжують наносити удари по стратегічних об'єктах України.
Вранці 3 березня близько 08:10 окупант обстріляв територію ДП "Комбінат Астра". Підприємство розташоване в Чернігові по вул. Чудінова.
Снаряд влучив у нафтобазу, внаслідок чого сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 3 тис.м куб. наповненій дизельним пальним.
Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Від ДСНС вже залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали потужний ракетний удар по нафтобазі у Василькові під Києвом. Там сталася масштабна пожежа.
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Автор: Уляна Поліщук