Російські загарбники обстріляли житлові квартали Чернігова

Окупанти обстріляли житлові квартали Чернігова / Антон Геращенко

В Чернігові російські війська почали потужний обстріл житлових кварталів. Окупанти б'ють по мирному населенню і багатоповерхівках.

Через ворожий вогонь зруйновані житла людей. Будинки палають.

читайте такожЗапам'ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися-ЗеленськийВідповідні кадри в мережі опублікував позаштатний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Тим часом бійцям тероборони в ході битви вдалося захопити ворожий танк.

Нагадаємо, вранці 3 березня ворог обстріляв нафтобазу в Чернігові. Там сталася пожежа. Вогонь охопив ємність об'ємом 3 тис. м куб. з дизельним пальним. Чорний дим покрив все місто.

Читайте також: