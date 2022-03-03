Російські загарбники обстріляли житлові квартали Чернігова

Інформації про жертви і потерпілих поки немає.
В Чернігові російські війська почали потужний обстріл житлових кварталів. Окупанти б'ють по мирному населенню і багатоповерхівках.
Через ворожий вогонь зруйновані житла людей. Будинки палають.
читайте такожЗапам'ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися-ЗеленськийВідповідні кадри в мережі опублікував позаштатний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Тим часом бійцям тероборони в ході битви вдалося захопити ворожий танк.
Нагадаємо, вранці 3 березня ворог обстріляв нафтобазу в Чернігові. Там сталася пожежа. Вогонь охопив ємність об'ємом 3 тис. м куб. з дизельним пальним. Чорний дим покрив все місто.
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Автор: Уляна Поліщук