"Це звірства проти українців": країни G7 публічно звинуватили війська РФ за знущання в Бучі

Буча / Reuters

Російські війська знищували все на своєму шляху, щоб спробувати захопити Київ. Після того, як вони звільнили Київську область, світ побачив шокуючі злочини окупантів.

Лідери G7 звинуватили війська Росії в жахливих злочинах проти мирних жителів України в Бучі та інших тимчасово захоплених окупантами містах.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу, рішуче засуджуємо звірства, вчинені російськими збройними силами в Бучі та низці інших українських міст", — йдеться у спільному зверненні міністрів країн G7, яке опублікували на сайті МЗС Німеччини.

Країни G7 відзначають, що масові вбивства в Бучі та інших містах України будуть внесені до списку грубих порушень міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права і прав людини, скоєних країною-агресором на території України.

"Зображення загибелі мирних жителів, жертв тортур і очевидних страт, що врізаються в пам'ять, а також повідомлення про сексуальне насильство і руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни Росії проти України та її народу", - заявили лідери G7.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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