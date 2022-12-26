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5-річна дівчинка врятувала батьків, але загинула сама: деталі трагедії на Рівненщині

26 грудня 2022, 21:48
Дорослих вдалося врятувати, проте 5-річна дівчинка померла. Медики реанімували її 40 хвилин.
Загибла дівчинка з батьками
5-річна дівчинка врятувала батьків, але загинула сама / radiotrek.rv.ua

У місті Дубно Рівненської області 5-річна дівчинка врятувала батьків, але сама загинула від отруєння чадним газом.

Вона розбудила батька і матір, коли йому стало погано, саме завдяки цьому вдалося реанімувати чоловіка і жінку, що отруїлася чадним, пише "Радіо Трек".

"Вероніка першою прокинулася. Вона почала блювати і пити просила. Вона розбудила Сергія та Олю. Оля викликала швидку, бо почула, що їй недобре", - розповіла бабуся дівчинки Марія Левченко.

Лікарі діагностували отруєння чадним газом. Сім'ю госпіталізували без свідомості. Дорослих вдалося врятувати, проте 5-річна дівчинка померла. Медики реанімували її 40 хвилин.

Правоохоронці розслідують трагедію як нещасний випадок.

"Вентиляційна шахта на кухні закрита матерією. Відповідно, доступ повітря був обмежений. У кімнаті, де знаходився котел, ми бачили, що вентиляційна шахта була замурована", - повідомили в поліції.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині у пожежі загинув керівник підрозділу добровольчого медичного батальйону Сергій "Маестро" Гарбарчук. Пожежа спалахнула через встановлену в будинку буржуйку.

Дружина загиблого разом з сином зістрибнули з вікна на дах автомобіля. А батько з донькою не встигли врятуватися.

Також ми писали, що на війні з РФ трагічно загинув 21-річний захисник Данило Бережний. Загинув захисник під час чергового ворожого ракетного обстрілу Лиманського району, в селі Новоселівка. Героя провели в останню дорогу в його рідному Світловодську.

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Автор: Сергій Кущ
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