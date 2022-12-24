Окупанти РФ накрили вогнем центр Херсона: багато загиблих і поранених

Росіяни вчинили черговий терор - обстріляли центр міста, підкреслив Кирило Тимошенко.

РФ накрила вогнем центр Херсона / t.me/s/tymoshenko_kyrylo

Російські окупанти завдали вогневого удару по центру Херсона, який раніше був звільнений Збройними силами України.

В результаті серед мирних жителів є загиблі і поранені. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росіяни вчинили черговий терор - обстріляли центр міста", - розповів він.

Заступник глави ОП підкреслив, що окупанти завдали удару по Херсону у вихідний день, коли багато людей були на вулиці.

"Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - додав Тимошенко.

Він уточнив, що вже відомо як мінімум про 5 загиблих і 20 поранених в результаті удару окупантів по Херсону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти завдали масованого удару по місту Курахове Донецької області з реактивних систем залпового вогню.

В результаті російського обстрілу Курахове 8 людей загинули, ще 5 поранені, повідомив у Telegram заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко.

"Курахове, Донецька область. Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 - поранені! Інформація оновлюється", - написав Тимошенко.

Звільнення Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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