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У боях за Україну загинув музикант відомого українського рок-гурту

Анна Ярославська
28 жовтня 2023, 14:42
Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ Михайло Балахтар пішов на фронт у лавах Збройних сил України.
Михайло
Михайло "Майкл" Балахтар загинув у боях за Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SNBand.UA

У боях з російськими окупантами загинув музикант - учасник українського панк-гурту Серцевий напад Михайло "Майкл" Балахтар.

Трагічну новину повідомили колеги музиканта на офіційній сторінці колективу в Facebook.

Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ Балахтар пішов на фронт у лавах Збройних сил України.

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"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякую, Мішка, за весь твій внесок у розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою ... нереальна втрата, з якою доведеться жити... Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" - написали колеги Балахтара.

Михайло Балахтар був одним із засновників групи Серцевий напад у місті Чернівці. За час свого існування група випустила три студійні альбоми. Серед найвідоміших пісень гурту - "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".

Михайло
Михайло "Майкл" Балахтар був одним із засновників групи Серцевий напад / Фото: facebook.com/SNBand.UA

У Михайла Балахтара залишилася дружина і дитина.

Як повідомляв Главред, на фронті загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький з позивним "Сокіл". Він пішов з життя під час захисту України від загарбників біля селища Курдюмівка, що неподалік від Бахмута Донецької області.

У боях з російськими агресорами загинув популярний український актор Олексій Хільський. Він двічі повертався на фронт після поранень. І втратив життя в боях на Запорізькому напрямку.

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