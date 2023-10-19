Його сестру вбила ракета РФ у Вінниці: на фронті загинув 24-річний захисник "Мірча"

Михайло Мовчан загинув під час виконання бойового завдання в Роботиному. Разом з побратимами він йшов міняти воїнів на позиції. Окупанти помітили їх з дрона.

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Михайло Мовчан дуже мріяв про весілля, але сімейне щастя тривало всього чотири місяці / Колаж: Главред, фото: ТСН

На початку серпня в селі Роботине Запорізької області загинув 24-річний боєць бригади "Червона калина" Нацгвардії Михайло "Мірча" Мовчан. З самого початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він рвався на фронт, але останньою краплею для нього стала втрата сестри, яку вбила російська ракета під час удару по Вінниці у липні 2022 року.

Михайло Мовчан був родом із села Жигалівка Хмільницького району Вінницької області. Закінчив теплоенергетичне відділення Вінницького професійного коледжу, потім ненадовго їздив за кордон на заробітки. З поверненням додому пішов на строкову службу, а вже в 2019-му підписав контракт з Національною гвардією України. Молодий чоловік брав участь в операції Об'єднаних Сил, в армії був кулеметником, ще там отримав позивний "Мірча", пише ТСН.

Михайло Мовчан з дружиною Аліною / Фото: ТСН

У захисника України залишилася дружина Аліна. Хлопець дуже мріяв про весілля з нею, але сімейне щастя тривало недовго - всього чотири місяці.

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Аліна і Михайло знали один одного давно. Дівчина дружила з його старшою сестрою Ольгою. У 2021 році пара зустрілася на дні народження і з того часу не розлучалася. Після ООС закохані вирішили жити разом.

24 лютого 2022 року з початком повномасштабного російського вторгнення Михайло вирушив до військової частини. Через три тижні його відпустили додому, але він постійно говорив, що хоче на фронт. Стримувало військового лише те, що вся сім'я була поруч.

"Під час ракетних обстрілів 14 липня 2022 року у нас на площі Перемоги працювала його двоюрідна сестра в клініці "Нейромед", де і загинула. Згоріла живцем. 24 роки, Катерина Гула. Був жахливий день. Його не відпускали, а ми всі її шукали", – розповіла Аліна.

Через кілька днів Михайло перевівся до військової частини 3028. Після навчання нацгвардійців перекинули в село Спірне на Донецькому напрямку. На "нулі" вони провели понад три місяці.

У січні 2023 року воїн приїхав на реабілітацію, розповідав дівчині, що він - "щасливчик": одного разу його каску пробила куля, а він залишився неушкодженим. Після відпустки Михайло служив на Київщині, а потім знову ненадовго приїхав додому, щоб зробити пропозицію коханій дівчині. Закохані одружилися в дзеркальну дату 23.03.2023, а 25 березня її чоловік-військовий повернувся на службу.

Михайло та Аліна одружилися 23 березня 2023 / Фото: ТСН

Михайло Мовчан з дружиною Аліною / Фото: ТСН

У травні підрозділ Михайла перекинули на запорізький напрямок. Тоді його 8-й окремий полк спецпризначення "Ягуар" перейменували в 14-ту штурмову бригаду "Червона калина". Воїн знову перебував на передовій. Востаннє Аліна з чоловіком розмовляла 3 серпня.

"Увечері він дзвонить і каже: "Включи відео". Дивлюся, а він такий замучений, такий запухлий. Питаю: "Міша, ти втомився?". Він: "Так, дуже хочу купатися, так спекотно. Зрозумів, що взимку краще воювати, ніж влітку". І каже знову: "Я у тебе такий везучий, біля мене впало два снаряди й жоден не розірвався, і уламки біля голови пролетіли", – згадує Аліна.

За її словами, вона ніби відчувала, що з Михайлом щось трапиться. Потім довго не могла заснути і писала повідомлення.

"Прокинулася вночі від того, що мені дзвонить його сестра. Вона плаче, не можу зрозуміти, що говорить. А подумки тільки: "Боже, Оля, скажи тільки, що Міша "300", але не "200". І вона мені просто каже: "Аліна, наш Міша 200-й". У цей момент у мене просто, як то кажуть, життя зупинилося. Я йому тоді пишу смс-ки. Вірю, що він прочитає або напише і скаже, що ні, це не я", – розповідає Аліна.

Михайло Мовчан загинув під час виконання бойового завдання в Роботиному. Разом з трьома побратимами він йшов міняти воїнів на іншій позиції. Окупанти помітили їх з дрона. Через пряме влучання снаряда один захисник загинув, троє - отримали поранення.

9 серпня Михайла "Мірчу" Мовчана поховали в рідному селі - там же, де і його сестру, яку вбила російська ракета. У Михайла залишилися мама, дружина і дві сестри.

Михайло дуже мріяв про красиве весілля / Фото: ТСН

За словами Аліни, Михайло дуже любив свою сім'ю. Мріяв побачити Карпати і море, здати на права і купити автомобіль.

"Він ще дуже мріяв про весілля. Щоб мене зібрали, я була в пишній білій сукні, він – в хорошому костюмі. І мене показали йому в кінці, як у фільмах. На відео все зняти, щоб потім через роки ми це все дивилися і посміхалися (...) Такі у нас були плани, яким, на жаль, не судилося збутися", – розповіла Аліна.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув 47-річний стрілець-санітар механізованого відділення Олексій Бєлобородов (позивний "Дід") з Харківської області. Свій останній бій захисник України прийняв на запорізькому напрямку. Вдома його не дочекалися дружина, діти і п'ятеро онуків.

Нагадаємо, український музикант, активіст, сержант взводу 47-ої окремої механізованої бригади "Магура" (штурмовий полк) Андрій Чепіль (позивний "Кріс") героїчно загинув під час бойового завдання неподалік села Роботине, Запорізької області. Разом з ним під час штурму ворожої позиції загинуло троє його побратимів.

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