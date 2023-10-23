"Непоправна втрата": від тяжких поранень загинув бойовий медик Михайло Кулиняк

Перебуваючи на позиціях у Бахмутському районі, Михайло і його побратими потрапили під артобстріл.

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Від тяжких поранень загинув бойовий медик Михайло Кулиняк / Колаж: Главред, фото: Facebook Яніна Кулиняк

У тяжкій боротьбі з російськими загарбниками Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і дочок. Так, на фронті загинув бойовий медик Михайло Кулиняк. З тяжкими пораненнями героя госпіталізували до лікарні, але лікарі не змогли його врятувати. Про смерть захисника розповіла його дружина Яніна Кулиняк у Facebook.

"22 жовтня близько 22 години перестало битися серце мого чоловіка, старшого сержанта бойового медика 119 ОбТРО Кулиняка Михайла", - написала Кулиняк.

Як повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, Михайло багато років віддав праці в Чорнобильській зоні. Він робив величезний вклад у захист країни й світу від радіаційної небезпеки, а після початку повномасштабного вторгнення пішов на захист всіх нас від російських загарбників.

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Зазначається, що Михайло був справжнім патріотом. До того ж він був чутливою й доброю людиною. Він завжди посміхався та завжди був готовий прийти на допомогу.

Воїн мужньо боровся за свободу та незалежність нашої країни. Свій останній бій він прийняв 13 вересня. Перебуваючи на позиціях у Бахмутському районі, Михайло і його побратими потрапили під артобстріл. У бліндаж, де перебував захисник, був прямий приліт.

"Ціною великих зусиль побратимам вдалося його евакуювати. Після поранення був у важкому стані, лікарі тримали його у медикаментозному сні, бо він мав важкі ушкодження: черепно-мозкову травму голови, пневмоторекс з обох сторін, опіки грудної клітини 20% та ампутацію верхньої лівої кінцівки. Медики в різних містах боролися за його життя: Слов'янськ, Дніпро, Київ, Львів. Родина, друзі, колеги вірили, що він одужає, бо такі люди як він не можуть піти у засвіти, такі потрібні тут!", - написало Держагентство з управління зоною відчуження.

Там висловили співчуття родині загиблого захисника та наголосили, що спогади про нього залишаться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів та усіх, хто особисто знав його.

Нагадаємо, раніше у тяжких боях загинув воїн Анатолій Хоревко. Він був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Свій останній бій він прийняв 20 вересня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу села Вербове Запорізької області.

Також повідомлялося, що у Запорізькій області загинув бойовий медик Іван Удодік. Захисник вступив до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Мужньому захиснику України, який родом із Рівненщини, було лише 23 роки.

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