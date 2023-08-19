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Два рази повертався на фронт після поранень: під Запоріжжям загинув відомий актор

Дмитро Відоменко
19 серпня 2023, 08:58 оновлено 19 серпня, 09:01
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У боях з російськими окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський. Він віддав життя за Україну на Запорізькому напрямку.
Хільський, Свічка
Олексій Хільський на фронті був головним сержантом розвідроти / колаж Главред, фото Facebook і ua.depositphotos.com

У боях з російськими агресорами загинув популярний український актор Олексій Хільський. Про це повідомила його дружина, актриса Надія Хільська і колега, актриса Наталія Васько.

Хільський двічі повертався на фронт після поранень. І втратив життя в боях на запорізькому напрямку.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим, кого я знаю. Найкрасивішим! Найталановитішим! Все, за що він брався ‒ він робив з пристрастю. А яка у нього була жага життя! Він так любив життя! Я люблю тебе, мій воїн", – написала дружина актора.

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Хильский, жена
Олексій Хільський з дружиною / Facebook

Хільський ніс службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШУ на посаді головного сержанта взводу розвідувальної роти. Він брав участь у наступі на Херсоні, а потім ‒ у жорстоких боях у Бахмуті та в Соледарі.

Після перемоги він хотів повернутися до своєї основної професії. До війни Хільський багато знімався в кіно і популярних серіалах, серед яких: "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Ганни" і багато інших.

Нагадаємо, у червні під час наступу українських військових окупанти підбили військову машину з українськими бійцями, серед них виявився і режисер, молодший лейтенант Олег Сенцов.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор театру Філіп Віннер. 9 липня акторові повинно було виповнитися 32 роки.

Вінер ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і став на захист України від російських окупантів.

З грудня 2022 року захисник служив на передових позиціях Донецької області. Актор відомий тим, що під час служби записував емоційні відео, де читав поезію українських поетів.

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