У боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій Федан

Хоробрий воїн осягав життя на фронті та вічної пам'яті заслуговує за свої відважні подвиги і неймовірний талант.

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Помер Савелій Федан - український воїн і учасник Х-фактора / колаж: Главред, фото: pexels.com, t.me/orlovdmytroEn

На фронті, захищаючи нашу країну загинув Савелій Федан - 21-річний воїн з Енергодара, який запам'ятався своїм музичним талантом завдяки участі на шоу "Х-фактор". Про смерть Савелія сповістив Дмитро Орлов, голова Енегодара.

"Страшна звістка про важку втрату надійшла до нас з фронту. У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний енергодарець Савелій Федан. Хлопець прожив на світі всього 21 рік…Попереду в нього мало бути довге і щасливе життя. Але життя хлопця обірвала війна, його забрали нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати. Ми будемо памʼятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", - зазначає Орлов.

Також він розповів, що на передову Федан вперше потрапив, коли йому було всього 13 років - потай від родини разом з волонтерами він відправився давати концерт для наших захисників. З тих пір він прийняв рішення захищати рідну землю. Спершу воїн отримав військову освіту, а у лютому 2022 року без вагань вирушив на фронт.

Другою пристрастю Савелія Федана була музика. У 2016 році на шоу "Х-фактор" він представив реп-композицію власного твору під назвою "Україна". Як розповідав сам артист, на її написання його надихнула поїздка на схід нашої країни, до українських захисників. Тоді зворушлива історія і потужний текст Федана приніс йому чотири "так" від суддів. Але стати артистом юний воїн так і не встиг.

Дивіться відео виступу Савелія Федана на шоу Х-фактор:

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