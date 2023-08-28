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У боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій Федан

Анна Підгорна
28 серпня 2023, 17:59 оновлено 28 серпня, 18:11
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Хоробрий воїн осягав життя на фронті та вічної пам'яті заслуговує за свої відважні подвиги і неймовірний талант.
Помер Савелій Федан
Помер Савелій Федан - український воїн і учасник Х-фактора / колаж: Главред, фото: pexels.com, t.me/orlovdmytroEn

На фронті, захищаючи нашу країну загинув Савелій Федан - 21-річний воїн з Енергодара, який запам'ятався своїм музичним талантом завдяки участі на шоу "Х-фактор". Про смерть Савелія сповістив Дмитро Орлов, голова Енегодара.

"Страшна звістка про важку втрату надійшла до нас з фронту. У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний енергодарець Савелій Федан. Хлопець прожив на світі всього 21 рік…Попереду в нього мало бути довге і щасливе життя. Але життя хлопця обірвала війна, його забрали нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати. Ми будемо памʼятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", - зазначає Орлов.

Також він розповів, що на передову Федан вперше потрапив, коли йому було всього 13 років - потай від родини разом з волонтерами він відправився давати концерт для наших захисників. З тих пір він прийняв рішення захищати рідну землю. Спершу воїн отримав військову освіту, а у лютому 2022 року без вагань вирушив на фронт.

Другою пристрастю Савелія Федана була музика. У 2016 році на шоу "Х-фактор" він представив реп-композицію власного твору під назвою "Україна". Як розповідав сам артист, на її написання його надихнула поїздка на схід нашої країни, до українських захисників. Тоді зворушлива історія і потужний текст Федана приніс йому чотири "так" від суддів. Але стати артистом юний воїн так і не встиг.

Дивіться відео виступу Савелія Федана на шоу Х-фактор:

Раніше була названа офіційна причина смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро Лео, який помер на початку липня. Леандро був єдиним сином старшої доньки актора.

Також ЗМІ повідомили, що помер культовий режисер, король жахів Вільям Фрідкін. Йому було 87 років. Він зняв класичний фільм жахів" Екзорцист", який і сьогодні наганяє страху на глядачів.

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