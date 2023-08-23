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У бою з окупантами загинув депутат Київради Сергій Ільницький

Альона Вороніна
23 серпня 2023, 10:52 оновлено 23 серпня, 10:58
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Перший заступник командувача Української добровольчої армії загинув у Бахмутському районі на Донеччині. Його тіло евакуювали, прощання буде в Києві.
Сергей Ильницкий
У бою з окупантами загинув депутат Київради Сергій Ільницький/ колаж: Главред, фото: Facebook "УДА" и "Європейська солідарність"

На фронті загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький з позивним "Сокіл". Він пішов із життя під час захисту України від загарбників біля селища Курдюмівка, що неподалік від Бахмута Донецької області.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Української добровольчої армії (УДА), де він був першим заступником командувача Дмитра Яроша і командиром загону "Південь" УДА у складі 28 ОМБр.

"На щиті… Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону "Південь" УДА полковник Сергій Ільницький, друг Сокіл. Вічна пам’ять і слава!", – написав командувач УДА.

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На сторінці у Facebook політсили "Європейська солідарність", до якої він належав, нагадали, що Ільницький у 2014 році з початком російської агресії разом зі своїм сином пішов добровольцем до Добровольчого українського корпусу та Української добровольчої армії.

Голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що тіло Ільницького евакуювали, прощання з ним відбудеться в Києві.

"Друже Сокіл… як же так… в нас було стільки планів… І по реабілітації поранених, і по безпілотниках… Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький… Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою", – написав Порошенко.

У 53-річного захисника залишилися дружина і двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що під Запоріжжям загинув відомий український актор Олексій Хільський. Він двічі повертався на фронт після поранень, і втратив життя в боях на запорізькому напрямку.

Також раніше повідомлялося, що у тяжких боях за Україну загинув 21-річний воїн Євген Мітін із Херсонської області. Він був єдиним сином своїх батьків. Його всі пам'ятатимуть як веселого, товариського та відповідального хлопця.

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