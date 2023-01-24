У боях за Бахмут загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар

Дмитро Шарпар був срібним призером чемпіонату України. Після завершення спортивної кар'єри працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Дмитро Шарпар загинув у боях за Україну / Фото facebook.com/skateukraineorg

Захищаючи Україну, загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років.

Про загибель ще одного представника вітчизняного спорту повідомили на сторінці Skate Ukraine у Facebook.

Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом Донецької області.

До того, як фігурист пішов захищати Україну від ворога, він входив до складу національної збірної України з фігурного катання, виступав у парі з Анастасією Побіженко.

Дмитро Шарпар був срібним призером чемпіонату України / Фото facebook.com/skateukraineorg

Дмитро Шарпар / Фото facebook.com/skateukraineorg

Дмитро Шарпар виступав у парі з Анастасією Побіженко / Фото facebook.com/skateukraineorg

Шарпар був срібним призером чемпіонату України і увійшов до топ-10 на юнацькій Олімпіаді 2016 року. Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв і тренер Костянтин Агапов з Кам'янця-Подільського. Йому було 35 років.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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