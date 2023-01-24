У боях за Бахмут загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар

Захищаючи Україну, загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років.
Про загибель ще одного представника вітчизняного спорту повідомили на сторінці Skate Ukraine у Facebook.
Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом Донецької області.
До того, як фігурист пішов захищати Україну від ворога, він входив до складу національної збірної України з фігурного катання, виступав у парі з Анастасією Побіженко.
Шарпар був срібним призером чемпіонату України і увійшов до топ-10 на юнацькій Олімпіаді 2016 року. Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".
Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв і тренер Костянтин Агапов з Кам'янця-Подільського. Йому було 35 років.
Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.
Інші новини:
- Вся родина була на фронті: у боях за Україну загинув відомий громадський та політичний діяч
- У боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць
- Виконував важке героїчне завдання: у боях за Україну загинув відомий український режисер монтажу