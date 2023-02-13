Щирі, самовіддані та сміливі: під час оборони Бахмута трагічно загинули двоє поліцейських

Поліцейські загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

Під час оборони Бахмута трагічно загинули двоє поліцейських / Нацполіція України

У боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

Як повідомляє Нацполіція України, 40-річний Богдан Бондарчук 20 років віддав службі в органах внутрішніх справ. Коли ж розпочалося повномасштабне російське вторгнення, спецпризначенець зі зброєю в руках ніс службу у Чернігові та виконував службові завдання з оборони міста.

За час своєї служби у КОРДі з 2018 року Богдан зарекомендував себе як самовідданий, професійний, сміливий, відповідальний поліцейський.

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"У колективі Богдана згадують як надійного побратима, що завжди готовий підставити дружнє плече допомоги", - йдеться в повідомленні.

У Богдана Бондарчука залишилося троє неповнолітніх дітей, найменшій донечці лише рік.

Водночас Віктору Мельниченку було лише 33 роки. В органах внутрішніх справ він служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй областi.

В Нацполіції підкреслили, що у спогадах друзів та товаришів Віктор назавжди залишиться добрим, щирим та життєрадісним чоловіком.

Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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