Захищаючи Україну від окупантів, трагічно загинув український футболіст

Павло Кириченко загинув, захищаючи Україну / Фото facebook.com/lvivfootball

Війна Росії в Україні забрала життя ще одного спортсмена. У боях з російськими окупантами загинув 27-річний вихованець львівських Карпат Павло Кириченко.

"На 28-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат" (вихованець Володимира Щерби та Романа Деркача), ексфутболіста юнацької команди "Куликова" Павла Кириченка. Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна!",- йдеться в повідомленні Львівської Асоціації футболу в Facebook.

Прощання із загиблим захисником України відбудеться в понеділок, 25 липня, об 11:00 у Львові (храм Петра і Павла).

Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. 22 липня його проводили в останню путь в Миколаєві.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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