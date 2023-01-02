Виконував важке героїчне завдання: у боях за Україну загинув відомий український режисер монтажу

Віктор Онисько двічі воював на "нулі" в Херсонській області та на Донбасі. У нього залишилася дружина Ольга і дочка Захарія.

Віктор Онисько загинув у боях за Україну / Фото facebook.com/olga.birzul

У боях за Україну загинув відомий режисер монтажу з позивним "Тарантіно" Віктор Онисько. Він працював над українськими фільмами і серіалами, зокрема над стрічками "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Кава з кардамоном", "Віддана".

Про загибель захисника України 1 січня повідомила у Facebook дружина загиблого - культурний менеджер і куратор кінопрограм Ольга Бірзул. У пари залишилася 9-річна дочка Захарія.

Віктор Онисько з дочкою / Фото facebook.com/olga.birzul

За словами Ольги, Віктор двічі воював на "нулі" в Херсонській області та на Донбасі, був ротним.

"Ти повинен був монтувати кіно, але "монтував" військову реальність в якості ротного. Двічі на нулі - Херсонщина і Донбас. Без будь-якої можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти говорив, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти сім'ям про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав в трубку і клявся мені, що не знав кращої людини і командира", – написала Бірзул.

Віктор Онисько двічі воював на "нулі" в Херсонській області та на Донбасі / facebook.com/olga.birzul

Ольга також опублікувала повідомлення, яке Віктор відправив своєму другові, мабуть, підозрюючи, що може не повернутися із завдання.

Віктор Онисько був режисером монтажу, працював над серіалами "Кава з кардамоном" "Сашка", "До побачення, хлопчики", "Метелики", "Особисте життя слідчого Савельєва", "Мертвий. Живий. Небезпечний". Крім того, він працював над фільмами "Троянди. Фільм-Кабаре", "Захар Беркут", "італійський щоденник Ольги", "Віддана", "Поліна і таємниця кіностудії", "Холодна кров", "Ленінопад" , "Сторожова застава", "Незламна", "Карасі", "Позаземний", "Рік Золотої рибки", "Презумпція провини".

Колеги та друзі Ониська у соціальних мережах публікували спогади про загиблого героя. Вони писали, що він був людиною з великим серцем і талантом.

"У це неможливо повірити. Людина з великим серцем, силою духу, загостреним почуттям справедливості й несамовитою правдою в кожному слові, погляді, вчинку", - написав в Facebook сценарист і режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Кінорежисер Ірина Цілик на своїй сторінці у Facebook зазначила, що Віктор загинув смертю героя.

"Наш добрий приятель Вітя загинув смертю героя, але від цього ні краплі не легше. Сиджу і подвиваю. Бідні Оля і Заха... Я не знаю, як все це їм пережити. Хочеться хоч якось їх захистити від цього болю, але як?"- написала вона.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув журналіст і режисер Антон Коломієць. З перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни він став на захист Батьківщини і вступив до лав Збройних сил України.

Також на війні загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

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