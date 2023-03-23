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Майже рік вважався зниклим безвісти: в Бучі попрощалися з 30-річним воїном, який загинув на Херсонщині

23 березня 2023, 18:08
Командир взводу спецпризначення зник 12 липня, після цього рідні не знали, що з ним сталося.
загиблий захисник
В Бучі попрощалися з 30-річним воїном, який загинув на Херсонщині / Бучанська міська рада, скріншот

У місті Буча в Київській області попрощалися з 30-річним військовослужбовцем Олександром Пилипцем, який загинув під час важких боїв з російськими окупантами поблизу села Білогорка Херсонської області.

Як повідомляє Бучанська міська рада, старший лейтенант, командир взводу спецпризначення зник 12 липня, після цього рідні не знали, що з ним сталося. Тільки 16 березня тіло захисника опізнали в одному з бюро судмедекспертизи Миколаївщини.

Тіло військового передали до рідних у Бучу 23 березня. В останній путь Олександра провели родина, друзі та сусіди біля його будинку.

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"Сьогодні його доправили до рідних – в Бучу. Тут Олександр нарешті знайде спокій. А рідні зможуть оплакати втрату і провідувати його. Висловлюємо співчуття батькові загиблого Сергію Івановичу, його братові Павлу, рідним та друзям", - йдеться у повідомленні.

Бучанська громада прощалася з героєм, котрий до останнього подиху боровся за Україну, на колінах. Поховали воїна на цвинтарі в Ірпені.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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