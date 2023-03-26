В останні тижні життя дав дружині настанову: у Рівному попрощалися із загиблим на Донеччині воїном

52-річний старший солдат загинув 21 березня під час виконання бойового завдання у Часовому Яру.

У Рівному попрощалися із загиблим на Донеччині воїном / Рівненська міська рада

У Рівному в неділю, 26 березня, відбулося прощання з померлим на фронті 52-річним військовим Сергієм Ковбарем. Герой загинув внаслідок артилерійського обстрілу.

Як повідомляє Рівненська міська рада, Ковбар вступив до лав Збройних сил України 26 лютого 2022 року. Відтоді захисник боронив нашу землю від ворога, не шкодуючи себе. Воїн був у найгарячіших точках, тримав оборону Бахмута.

52-річний старший солдат загинув 21 березня 2023 року під час виконання бойового завдання у Часовому Яру внаслідок артилерійського обстрілу противником. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

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"Сергій був мовчуном, ніколи не скаржився, мало розповідав, але в останні тижні життя дав дружині настанову: "Щоб не трапилося, треба продовжувати жити". Складно втамувати біль втрати, але саме ці слова Сергія повинні дати силу батькам, дружині та дітям - 20-річній доньці та 18-річному сину - йти далі, гордо несучи прізвище нашого сучасного Героя", - сказав міський голова Рівного Олександр Третяк.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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