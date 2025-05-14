У найближчі два тижні для України відкривається вікно можливостей - Рютте

Весь процес, за його словами, відбувається під керівництвом Зеленського і під значним впливом США.

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У найближчі два тижні для України відкривається вікно можливостей / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Марк Рютте:

Туреччина "відіграє в цьому велику роль"

"Ердоган - "дивовижний лідер у НАТО"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкривається "вікно можливостей" для того, щоб вивести на найвищий міжнародний рівень питання України. Про це він повідомив у коментарі Anadolu.

Коментуючи переговори в Стамбулі, він зазначив, що цього тижня і в найближчі 10 днів буде це "вікно можливостей" для того, щоб вивести "все питання України на більш високий рівень".

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Процес, за його словами, відбувається під керівництвом президента України Володимира Зеленського та під значним впливом США. Він додав, що Туреччина "відіграє в цьому велику роль".

Генсек НАТО також назвав президента Туреччини Реджепа Ердогана "дивовижним лідером у НАТО, справді шанованим колегами".

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні масштабну підтримку, яка перевищить усі очікування, у разі якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від укладення мирної угоди під час переговорів у Стамбулі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Трамп також дав зрозуміти, що можливий прорив у переговорах між Києвом і Москвою, які мають відбутися в четвер, 15 травня, у Туреччині.

Тим часом спеціальний представник президента США Стів Віткофф висловив надію на якнайшвидше проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Як зазначив політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович, переговори в Стамбулі можуть відбутися за одним із двох сценаріїв.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, вступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів із 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справах, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини та Франції в лютому 2024 року. Марку Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії, до того ж його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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