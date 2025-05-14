'Путін послав Трампа': реальне перемир'я можливе лише за двох варіантів

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Реальне перемир'я можливе лише за двох варіантів - дипломат / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Існує лише два шляхи, які можуть привести до реального припинення вогню з боку Росії у війні проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

"Тут є два шляхи. Перший - це, ви абсолютно праві, завдання Росії поразок на фронті. Другий - це спонукання Росії до припинення війни шляхом запровадження проти неї жахливих, справді катастрофічних санкцій. Інших варіантів не було і немає", - вказує він.

Дипломат зауважив, що Трамп знову фактично став на бік Путіна, адже запровадження нових санкцій, які європейці обіцяли ще напередодні, знову відтерміновується. Якщо йдеться лише про відстрочку до 15 травня — це ще не критично, але це черговий сигнал того, що Трамп усіляко сприяє Путіну.

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"А зараз, коли Путін Трампа вкотре "послав", подивимося, до чого це призведе", - додав він.

Огризко підкреслив, що Трамп, на його думку, досі не виявляє реальної волі чинити жорсткий тиск на Путіна. Якби таке бажання існувало, він давно і неодноразово продемонстрував би це на ділі. Натомість Трамп продовжує виправдовувати Путіна, причому робить це в украй незграбній формі.

"Тому, думаю, поки що не варто чекати від США жорстких дій щодо Росії", - резюмував він.

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