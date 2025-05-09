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Україні не обіцяли членства в НАТО в рамках угоди про закінчення війни - Рютте

Віталій Кірсанов
9 травня 2025, 17:34
297
Водночас перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін.

Шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім
Шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім
  • Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу

У НАТО не обіцяли, що результатом мирної угоди про припинення війни, яку Росія зараз веде проти України, буде фіксація членства України в Альянсі. Водночас, перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Брюсселі.

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"Усі в НАТО погодилися з тим, що шлях України в напрямку НАТО буде незворотнім. Але ми ніколи не погоджувалися на те, що членство України в НАТО буде гарантовано в рамках мирної угоди. Про це ніколи не домовлялися. Але, в довгостроковій перспективі Альянс НАТО сказав "так" - що буде ця перспектива членства в НАТО. Це на довгострокову перспективу, а не на мирні переговори, які зараз тривають", - наголосив Рютте.

Зокрема, у німецькому місті Вісбаден розміщується Командування НАТО, яке координує організацію доставки військової допомоги для України. Також Збройним силам України допомагають із підготовкою військових, а в польському місті Бидгощ розміщується спільний центр, який спільно з українцями аналізує та засвоює уроки війни.

Зі свого боку, як сказав Мерц, Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу.

На його думку, якщо говорити про часові рамки, вступ України до ЄС може відбутися раніше, ніж вступ до НАТО. Зокрема, якщо Україна відповідатиме критеріям вступу до ЄС, її вітатимуть як члена Євросоюзу.

Мерц вважає, що Україна має бути суверенною державою в ухваленні рішень про політичні та військові альянси.

Україна в НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц повідомив, що питання вступу України до НАТО не обговорюється.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО, хоч РФ і виступає проти цього. При цьому США не підтримували прагнення України, але й не юридично не відмовляли.

Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО, бо насправді боїться цього. Це ускладнює РФ планування наступної агресії. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, вступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів із 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справах, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини та Франції в лютому 2024 року. Марку Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії, до того ж його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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війна в Україні НАТО вступ до НАТО Марк Рютте Північноатлантичний альянс
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