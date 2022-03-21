Російські кораблі наблизилися до Одеси і відкрили хаотичну стрілянину з артилерії

Ворог знову намагається чинити психологічний тиск на місцеве населення.
Два російських військових кораблі підійшли до Одеси і стали на рейді міського порту. Вони вели хаотичну стрілянину з артилерії.
Спікер обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук повідомив, що обійшлося без жертв.
Він зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька будинків.
"Внаслідок ранкових ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали кілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає. Тримаємося разом і разом до перемоги", - сказав Братчук.
Він також додав, що таким чином ворог знову намагається чинити психологічний тиск на місцеве населення.
Раніше стало відомо, що російські окупанти замінували рекомендовані шляхи в Чорному морі. Про це повідомив керівник проекту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
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