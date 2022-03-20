Маріуполь обстріляли чотири кораблі РФ

Ворог продовжує руйнувати місто. Тепер російські загарбники залучили до цього ще й кораблі.
Окупанти обстріляли Маріуполь з чотирьох російських кораблів.
Про це повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" у Telegram. Зазначається, що загарбники тепер почали залучати до обстрілів міста ще й флот.
"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що окупанти 19 березня знову обстріляли Маріуполь – вони скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста. У будівлі школи ховалися від постійних обстрілів 400 маріупольців – в основному це жінки, діти і літні люди. Будівля зруйнована, а під завалами все ще перебувають мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
Також повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя силою вивозять в Російську Федерацію. При цьому в людей забирають паспорти.
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