Маріуполь обстріляли чотири кораблі РФ

Маріуполь після обстрілыв/ Telegram Азов Маріуполь

Окупанти обстріляли Маріуполь з чотирьох російських кораблів.

Про це повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" у Telegram. Зазначається, що загарбники тепер почали залучати до обстрілів міста ще й флот.

"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти 19 березня знову обстріляли Маріуполь – вони скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста. У будівлі школи ховалися від постійних обстрілів 400 маріупольців – в основному це жінки, діти і літні люди. Будівля зруйнована, а під завалами все ще перебувають мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Також повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя силою вивозять в Російську Федерацію. При цьому в людей забирають паспорти.

Читайте також: