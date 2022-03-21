РФ замальовує на кораблях назви і бортові номери, щоб вчиняти провокації і звинуватити Україну

Такі дії є "плеканням найнижчих традицій піратства", зазначають в Міноборони України.
Російські окупанти зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. В Міноборони України заявляють, що таким чином РФ може готуватися до провокацій проти цивільних суден, у яких в подальшому країна-агресорка хоче звинуватити Україну.
Відповідну заяву Міноборони України оприлюднило у Facebook. У відомстві таку поведінку Росії назвали "плеканням найнижчих традицій піратства".
"Пірати під триколором замальовують бортові номери, а з ними – мізерні залишки честі і гідності. Зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів", – йдеться у повідомленні.
Російські загарбники з початку широкомасштабного вторгнення в Україну уже не раз вчиняли підлі дії в Чорному морі, кажуть в Міноборони. Орки, зокрема, заблокували роботу українських портів й обстріляли чотири цивільних судна. Крім цього, вони захоплюють та утримують в полоні цивільні вантажні судна.
"Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден", – зазначається у повідомленні.
Світ вдарить по російському судноплавству через дії РФ
В Міноборони також перерахували, які обмеження уже були чи скоро будуть запроваджені проти судноплавства Росії за її дії на морі:
- Судна РФ скоро не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в Росії електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден.
- Шведські порти вже оголосили бойкот всім російським суднам і вантажам.
- Дунайська комісія позбавила Російську Федерацію повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства.
- Туреччина використовує повноваження, які надає Конвенція Монтре 1936-го року, згідно з якими дозволяється закривати протоки Босфор і Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози.
Також в українському оборонному відомстві зазначили, що країни Євросоюзу і Велика Британія розглядають можливість заборонити вхід кораблів РФ у свої порти.
Нагадаємо, російські окупанти замінували рекомендовані шляхи в Чорному морі. Про це повідомив керівник проекту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. При цьому окупанти заявили, що міни нібито є українськими.
Пізніше стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації, за повідомленнями Військово-Морських сил України, замінував акваторію біля входу в гирло Дунаю і навколо острова Зміїний в Чорному морі.
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