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Український фрегат "Гетьман Сагайдачний" затопили, щоб не потрапив у руки ворога

4 березня 2022, 12:44

Корабель перебував на ремонті.

Український фрегат "Гетьман Сагайдачний" затопили, щоб не дісався ворогу/ mil.in.ua

Фрегат Військово-морських сил України "Гетьман Сагайдачний" затопили, щоб він не дістався ворогу і не використовувався, зокрема, для диверсій.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти", – зазначив Резніков.

Як розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик у коментарі Українській правді, на фрегаті потрібно було провести глибоку модернізацію. Проте у короткі терміни такі роботи не вийшло б зробити. Тому, через загрозу захоплення противником, було прийняте рішення затопити корабель.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація продовжує готувати висадку морського десанту в районі Затоки і Чорноморська на Одещині. Окупанти готуються до цього під прикриттям загону кораблів вогневої підтримки, а також ракетної катерної ударної групи РФ.

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