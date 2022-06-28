Трагедія в Кременчуці: ракета розірвалася прям всередині ТЦ, залишилася воронка

Ракета вибухнула промо в ТРЦ-мер Кременчука / facebook com MNS GOV UA

Російська ракета вибухнула прямо всередині торгового центру в Кременчуці 27 червня, від неї там залишилася воронка, йдеться в заяві мера міста Віталія Малецького в ефірі телемарафону.

"Вона розірвалася прямо в салоні побутової техніки. Є зафіксовані кадри прольоту цієї ракети, покадрово, як вона досягала своєї мети. Ракета йшла точно в цей ТЦ", - сказав він.

Малецький спростував фейки росіян про те, що сталася детонація, в результаті якої постраждав ТЦ.

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м.Кременчук Полтавської області повністю зруйнований торговий центр. За попередніми даними повідомлялося про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулися 59 осіб, з них 25 госпіталізовані, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавської області могли тільки відморожені терористи.

Засудження терористичної атаки РФ на торговий центр в Кременчуці висловили багато світових лідерів.

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