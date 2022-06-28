Ракетний удар по Кременчуку: з'явилося моторошне відео з камер спостереження

На кадрах видно, що люди, які відпочивали в парку або проходять повз, від вибуху падали на землю.
У Мережі з'явилися відео з моменту вибуху під час ракетного удару армії РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчузі 27 червня.
Вибухова хвиля, яка від попадання ракет по місту докотилася до міського саду, потрапила на камери відеоспостереження.
На кадрах видно, що люди, які відпочивали в парку або проходять повз, від вибуху падали на землю.
Також глава ОВА Дмитро Лунін, коментуючи варварську атаку РФ на ТЦ з мирними людьми, сказав, що "27 червня 2022 року - найтрагічніший день у сучасній історії Полтавщини".
"Безлюдські злочини російських терористів призвели до десятків смертей у Кременчуці", - зазначив він 28 червня.
Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.
Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".
Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.
Також стало відомо про перших загиблих і десятках постраждалих.
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