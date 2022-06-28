Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом удар по Кременчуку

Трагедію в Кременчуці потрібно визнати терактом / president.gov.ua

Вчорашній потужний ракетний удар по торговому центру Амстор у Кременчуці на Полтавщині треба визнати терактом, йдеться в виступі президента України Володимира Зеленського під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це дійсно була атака з території Росії", - заявив президент.

Він підкреслив, що в разі, якщо організація діяла б подібним чином, то її визнають терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", - зазначив Зеленський.

читайте такожЄ терактами: Стівен Кінг відреагував на обстріл ТЦ у Кременчуці

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйнований торговий центр. За попередніми даними повідомлялося про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулися 59 осіб, з них 25 госпіталізовані, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Засудження терористичної атаки РФ на торговий центр в Кременчуці висловили багато світових лідерів.

Читайте також: