Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом удар по Кременчуку

Глава держави закликав визнати трагедію в Кременчуці терактом і провести розслідування.
Вчорашній потужний ракетний удар по торговому центру Амстор у Кременчуці на Полтавщині треба визнати терактом, йдеться в виступі президента України Володимира Зеленського під час засідання Ради Безпеки ООН.
"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це дійсно була атака з території Росії", - заявив президент.
Він підкреслив, що в разі, якщо організація діяла б подібним чином, то її визнають терористичною.
"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", - зазначив Зеленський.
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Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйнований торговий центр. За попередніми даними повідомлялося про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулися 59 осіб, з них 25 госпіталізовані, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.
Засудження терористичної атаки РФ на торговий центр в Кременчуці висловили багато світових лідерів.
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