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У Білгородській області почалася евакуація: Гіркін почав панікувати через "вторгнення" України

12 травня 2022, 09:10

Окупаційні війська РФ відступають все далі від Харкова.

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Гіркін почав панікувати через "вторгнення" України / скріншот, УНІАН

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що найближчим часом ЗСУ вийдуть на кордон з РФ, де і будуть проходити бойові дії.

До такого висновку він прийшов після початку евакуації села Солохи Бєлгородської області та прориву ЗСУ в Харківській області.

"Цікаво, наскільки далеко (і наскільки швидко) розшириться на схід "зона СВО" до третього етапу? - Боюсь уявити...", - розмірковує Гіркин.

Терорист нагадав, що кілька тижнів тому він писав, що пора створювати в Курській і Бєлгородській області місцеве ополчення.

читайте такожЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів"Природно, воно не створюється і не планується до створення. Але ж вже не просто пора, а скоро "питання постане ребром" - слідом за вже щоденним прильотом снарядів - на російську територію масово полізуть укро-ДРГ. А загороджувальних / винищувальних загонів з місцевого населення - немає в помині", - обурюється Гіркін.

Зазначимо, що на території Харківської області тривають запеклі бої. Як повідомив радник Голови ВП України Олексій Арестович, російські війська відійшли від Харкова і подекуди відступили до кордону.

Тим часом в Американському інституті вивчення війни прогнозують, що ЗСУ можуть просунутися на північний схід від Харкова, і, ймовірно, в найближчі тижні вийдуть до кордону з Росією.

Дивіться Новини Харкова онлайн:

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війна в Україні Ігор Гиркин
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