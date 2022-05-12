У Білгородській області почалася евакуація: Гіркін почав панікувати через "вторгнення" України

Окупаційні війська РФ відступають все далі від Харкова.
Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що найближчим часом ЗСУ вийдуть на кордон з РФ, де і будуть проходити бойові дії.
До такого висновку він прийшов після початку евакуації села Солохи Бєлгородської області та прориву ЗСУ в Харківській області.
"Цікаво, наскільки далеко (і наскільки швидко) розшириться на схід "зона СВО" до третього етапу? - Боюсь уявити...", - розмірковує Гіркин.
Терорист нагадав, що кілька тижнів тому він писав, що пора створювати в Курській і Бєлгородській області місцеве ополчення.
читайте такожЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів"Природно, воно не створюється і не планується до створення. Але ж вже не просто пора, а скоро "питання постане ребром" - слідом за вже щоденним прильотом снарядів - на російську територію масово полізуть укро-ДРГ. А загороджувальних / винищувальних загонів з місцевого населення - немає в помині", - обурюється Гіркін.
Зазначимо, що на території Харківської області тривають запеклі бої. Як повідомив радник Голови ВП України Олексій Арестович, російські війська відійшли від Харкова і подекуди відступили до кордону.
Тим часом в Американському інституті вивчення війни прогнозують, що ЗСУ можуть просунутися на північний схід від Харкова, і, ймовірно, в найближчі тижні вийдуть до кордону з Росією.
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