Контрнаступ від Харкова: ЗСУ в найближчі тижні можуть вийти до російського кордону - ISW

ЗСУ в найближчі тижні можуть вийти до російського кордону / Макс Левін

ЗСУ можуть просунутися на північний схід від Харкова, і, ймовірно, в найближчі тижні вийдуть до кордону з Росією.

У новому звіті станом на ранок, 7 травня, йдеться, що українські сили продовжують відбивати наступ РФ на Барвінкове (південний захід від Ізюма), а росіяни, схоже, відмовилися від спроб просуватися прямо на південний схід у бік Слов'янська.

Аналітики також пишуть, що ЗСУ, ймовірно, відбили подальші російські атаки безпосередньо на захід від Ізюма в селах заводи і Велика Комишуваха.

Український контрнаступ, ймовірно, спрямований на витіснення російських військ із зони артилерійського ураження Харкова і виходом на кордон з Росією – до Бєлгородської області.

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"Враховуючи нинішні темпи просування українських сил, росіяни можуть бути не в змозі запобігти виходу ЗСУ на кордон з Росією, навіть з додатковим підкріпленням... Український контрнаступ демонструє багатообіцяючі можливості і може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківщини", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, Російський опорний пункт у селі був розгромлений.

На даний момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, в основному зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

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