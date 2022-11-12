У Білорусі влаштували істерику, що Україна будує стіну на кордоні

Стіна на кордоні з Білоруссю / Кирило Тимошенко / Telegram

У Білорусі прикордонники обурюються, що "українські військові продовжують мінувати території, прилеглі до кордону з Білоруссю".

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що нібито Збройні сили не тільки мінують свій кордон з країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" і "об'єкти інфраструктури".

Прикордонники Лукашенка навіть оприлюднили якесь відео з "мінуванням".

Стіна на кордоні з Білоруссю

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко напередодні повідомив, що Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

"Будують фортифікаційні споруди і облаштовують кордон також і в регіонах, що межують з територією Росії. Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу", — зазначив Тимошенко.

У Волинській області вже побудували стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону.

Загроза повторного наступу військ Росії на Київ

У МВС України попереджали, що якщо окупанти РФ знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по російських загарбниках прямо на кордоні. Росіяни тоді зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович допустив, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється в Білорусі. На його думку, наступ росіян може відбутися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов говорив, що російська армія може атакувати на заході кордони між Білоруссю і Україною.

Проте метою РФ може бути не Київ, а ліквідація шляхів логістики, за якими Україна отримує військову допомогу від Заходу.

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