УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Білорусі влаштували істерику, що Україна будує стіну на кордоні

12 листопада 2022, 17:06

Заступник глави О фісу президента Кирило Тимошенко напередодні повідомив, що Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Стіна на кордоні з Білоруссю
Стіна на кордоні з Білоруссю / Кирило Тимошенко / Telegram

У Білорусі прикордонники обурюються, що "українські військові продовжують мінувати території, прилеглі до кордону з Білоруссю".

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що нібито Збройні сили не тільки мінують свій кордон з країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" і "об'єкти інфраструктури".

Прикордонники Лукашенка навіть оприлюднили якесь відео з "мінуванням".

Граніца с Беларусью

Стіна на кордоні з Білоруссю

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко напередодні повідомив, що Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

"Будують фортифікаційні споруди і облаштовують кордон також і в регіонах, що межують з територією Росії. Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу", — зазначив Тимошенко.

У Волинській області вже побудували стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону.

Будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Загроза повторного наступу військ Росії на Київ

У МВС України попереджали, що якщо окупанти РФ знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по російських загарбниках прямо на кордоні. Росіяни тоді зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович допустив, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється в Білорусі. На його думку, наступ росіян може відбутися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов говорив, що російська армія може атакувати на заході кордони між Білоруссю і Україною.

Проте метою РФ може бути не Київ, а ліквідація шляхів логістики, за якими Україна отримує військову допомогу від Заходу.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:30

Як правильно вибрати сало: неймовірні хитрощі, про які мало хто здогадується

17:17

Яніна Соколова розповіла про своє розлучення і заінтригувала знімком з Андрієм ХливнюкомВідео

17:12

ЗСУ йдуть вперед: на Луганщині звільнено 11 населених пунктівВідео

17:06

У Білорусі влаштували істерику, що Україна будує стіну на кордоніВідео

16:41

"Моя любов і енергія": Зеленський розповів про стосунки з дружиною Оленою під час війниВідео

Реклама
16:29

Неймовірний інтелект: шість імен, чиї власниці відрізняються гострим розумомВідео

16:28

Зараз ні про які переговори України і Росії не може бути й мови: Жданов пояснив причинуВідео

16:10

Прикмети на 13 листопада: які 5 речей не можна робити, щоб не зануритися в бідуВідео

16:09

Таролог спрогнозувала, коли ЗСУ повинні будуть звільнити ЛуганщинуВідео

15:54

РФ купує в Ірані балістичні ракети: у розвідці розкрили деталіВідео

15:52

Жданов назвав єдину умову, за якої окупанти підірвуть Каховську ГЕС

15:49

Ротару відреагувала на повернення Херсона

15:41

У Росії скандал: знаменита чемпіонка світу втекла з країни і відмовилася виступати за батьківщину

15:14

Перед відключенням світла люди кладуть свічку в морозику: навіщо вони так роблять

15:08

"Нам притаманна людська доброта": Медведєв пояснив, чому РФ не застосувала ядерну зброю

15:00

Приголомшлива бюджетна закуска, яку готувати 5 хвилин: рецепт всього за 100 гривеньВідео

14:52

Майже анорексія: Іванка Трамп злякала своєю худорлявістю

14:45

"Мені потрібен сильний чоловік": Доліна заговорила про роман з 59-річним одруженим бізнесменом

14:28

"Рік буде жорстоким і кривавим": у NYT назвали ймовірні напрямки контрнаступу ЗСУВідео

14:27

"Як і казав Кирило Буданов": експерт розповів, куди після Херсонщини будуть бити ЗСУВідео

Реклама
13:56

"Великий спектр партнерів": Кіркоров розповів, з ким він спить

13:50

"Рускій мір помер": Подоляк заявив про провал планів Кремля в УкраїніВідео

13:18

У Швеції анонсували рішення про передачу Україні сучасних систем озброєння

13:00

Гороскоп на завтра 13 листопада 2022: Рибам - суперечки, Тельцям - робота над помилками

12:41

"Форсувати Дніпро не будемо": експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть лівобережжя ХерсонщиниВідео

12:35

Навіщо ставити в холодильник тарілку з горілкою: секрет досвідчених господинь

12:25

Гороскоп таро на тиждень 14-20 листопада 2022: Тельцям - розчарування, а Рибам - повернення в минуле

11:57

Добровольцем пішов захищати Україну: під Бахмутом загинув український чемпіон з кікбоксингу

11:40

Все заради Пугачової: Кіркоров уклав невигідну для себе угодуВідео

11:17

"Зносять пам'ятники Пушкіну, чому мене ніхто не кличе": Дантес блиснув дотепністюВідео

11:12

Експерт пояснив, як ЗСУ вдалося швидко просунутися і звільнити ХерсонВідео

10:55

РФ може масовано вдарити по Україні під час проведення саміту G20 - Повітряні сили ЗСУВідео

10:34

Проїхав 7000 км, щоби померти: ЗСУ ліквідували футболіста-окупанта з Росії

10:32

Офіцер військкомату розповів, чи отримують вони плани по числу людей, яких потрібно призватиВідео

10:29

Начштабу УДА пояснив важливість звільнення ХерсонаВідео

10:00

"Це дуже страшно": Кіркорову екстрено зробили операцію на серці

09:57

Військовий експерт розповів, як звільнення Херсона змінить ситуацію під ЗапоріжжямВідео

09:41

Як звільнений Херсон довів тотальну перевагу ЗСУ над росіянамиПогляд

09:29

Олександр Коваленко: До кінця року ЗСУ звільнять частину Луганщини, а до літа - дійдуть до Криму

09:13

У Макіївці мобілізовані і кадирівці влаштували розбірки: є пораненіВідео

Реклама
09:03

Легендарний Бенксі підтвердив авторство графіті в Бородянці

08:50

Як позбутися сирості у квартирі: 15 ефективних способів для різних випадків

08:39

"Акела промахнувся": Жданов пояснив, чим загрожує Путіну і РФ "відступ" з ХерсонаВідео

06:31

Росіяни починають поспішати і помилятисяПогляд

06:30

Гороскоп на сьогодні 12 листопада: Козерогам - успіх у справах, Близнюкам - образи

05:44

"Мостопад" на Херсонщині продовжиться: полковник у відставці пояснив, кому це на руку

05:00

Загроза наступу РФ з Білоруссю на Київ і ціль на Донбасі: Жданов розкрив плани ворогаВідео

04:20

"Вбивство чи інсценування": Жданов розповів, чи була загибель Стремоусова випадковістюВідео

03:50

Як вчинять ЗСУ після звільнення Херсона: прогноз військового експерта

03:45

Чергове мерзенне відео: Мадонна шокувала шанувальників хлібанням з собачої миски

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти