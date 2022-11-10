Пробили дно: у Лукашенка визнали "нацистським" гасло "Жыве Беларусь!"

Лукашенко визнав "нацистським" гасло "Жыве Беларусь!" / Колаж фото tut.by, скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і його посіпаки визнали нібито "нацистським" гасло "Жыве Беларусь!". Це гасло внесли до списку нацистської символіки та атрибутики. Про це повідомляє білоруське Радіо Свобода.

"Нацистським" тепер вважається навіть просто відповідь на вище вказане гасло - "Жыве".

У Лукашенка цю маячню пояснили тим, що гасло "30-й дивізії Ваффен-СС, нібито використовувався в антипартизанських операціях". Ця дивізія більшою мірою складалася з колишніх бійців частин "Білоруської нацоборони".

Таким чином, в Білорусі тепер заборонено вигукувати гасло "Жыве Беларусь!" і відповідати на нього з підняттям правої руки з витягнутою долонею. Варто відзначити, що частіше білоруси використовують відповідь "Жыве вечна!", але поки невідомо, чи вважає Лукашенко його "нацистським".

Що означає гасло "Жыве Беларусь!"

У відкритих джерелах зазначено, що "Жыве Беларусь!"- патріотичне гасло-девіз, який спрямований на спонукання національно-громадянських почуттів, на захист свободи і країни.

Варто відзначити, що в 80-90-х роках минулого століття це гасло активно використовувався навіть в офіціозі. Але пізніше воно стало символом опозиції і влада почала переслідувати тих, хто його викрикував. Таких людей заарештовували, садили в тюрми і в протоколах навіть не приховувалося те, за що їх засудили. Там писали: "Вигукував антидержавне гасло "Жыве Беларусь!".

Також відомо, що вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруські добровольці батальйону імені Кастуся Калиновського 25 березня 2022 року склали присягу, текст якої закінчувався словами "Жыве Беларусь!".

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

Пізніше Олександр Лукашенко заявив, що нібито не хоче війни. Він також запропонував Україні "допомогти" дровами і "посмажити шашлики" разом з українцями на кордоні.

"Часи непрості. Треба допомогти нашим людям за межами нашої країни. Там навіть люди не можуть дрова купити, а ми тут розважаємося, жартома рубаємо ці дрова. Дай бог, щоб не пропали. Ми можемо організувати й підвезти до кордону ці дрова. Нехай литовці, латиші й поляки, українці знають, що ми люди мирні, ми не хочемо ніякої війни. Ми готові разом топити піч, підсмажувати шашлики", - сказав Лукашенко.

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