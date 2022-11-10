Військовий експерт пояснив, наскільки зараз велика загроза наступу з Білорусі / УНІАН і Міноборони Білорусі

Оскільки Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зараз-повністю підконтрольна фігура для путінського режиму, то Кремль буде його схиляти нападу на Україну з півночі. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Однак, каже фахівець, зараз у ЗСУ є все, що потрібно, щоб відбити можливий напад білоруських військ.

"Путін тримає у Лукашенка у горла дуже гострий ніж. Тому Білорусь за фактом перебуває у війні з Україною. З їх території наносяться ракетні удари, звідти вилітають "шахеди", на початку війни увірвалися в Чорнобильську зону саме звідти. Чи відбудеться нова сухопутна компонента - поки малоймовірно", - пояснив аналітик.

Черник також переконаний, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка приречений. Причому сам "картопляний диктатор" про це прекрасно знає.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін говорив, що повторне Наступ росіян з території Білорусі цілком реально. Воно може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Як тільки наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформована "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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