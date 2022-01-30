В Азовському морі знайшли загублених рибалок, яких нібито розшукувала ФСБ

У чоловіків заглох двигун в човні.
Українських рибалок, які 28 січня пропали безвісти в Азовському морі, знайшли живими. Їх госпіталізували в лікарню Херсонської області.
Як повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, в їхньому човні заглох двигун.
"Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області", - написав Кориневич.
Також, за його словами, рибалки дрейфували у відкритому морі.
Між іншим, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про затримання двох рибалок з Херсонської області прикордонниками ФСБ Росії.
Кориневич стверджує, що прикордонна служба ФСБ Росії їх не затримувала і інші човни до них не підходили.
Нагадаємо, у Черкасах у суботу, 25 грудня нинішнього року, курсанти зуміли оперативно врятувати двох тонулих рибалок.
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