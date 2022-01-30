В Азовському морі знайшли загублених рибалок, яких нібито розшукувала ФСБ

Рибалки в лікарні / УНІАН

Українських рибалок, які 28 січня пропали безвісти в Азовському морі, знайшли живими. Їх госпіталізували в лікарню Херсонської області.

Як повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, в їхньому човні заглох двигун.

"Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області", - написав Кориневич.

Також, за його словами, рибалки дрейфували у відкритому морі.

Між іншим, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про затримання двох рибалок з Херсонської області прикордонниками ФСБ Росії.

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Кориневич стверджує, що прикордонна служба ФСБ Росії їх не затримувала і інші човни до них не підходили.

Нагадаємо, у Черкасах у суботу, 25 грудня нинішнього року, курсанти зуміли оперативно врятувати двох тонулих рибалок.

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