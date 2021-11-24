З дна Чорного моря підняли тіло третього рибалки, який загинув біля острова Березань

Тіло загиблого рибалки знайшли на глибині шести метрів / ДСНС України

На Миколаївщині водолази знайшли тіло третього рибалки, який загинув внаслідок перекидання човна біля острова Березань.

"Сьогодні зранку, тіло третього чоловіка 1967 р.н. та човен, які потонули у Чорному морі поблизу о. Березань, на глибині шести метрів виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", – повідомила пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася напередодні. Перевернутий човен і тіла двох рибалок знайшов вранці 22 листопада місцевий рибалка. Він викликав рятувальників. Тіла двох загиблих чоловіків 72 і 60 років транспортували на берег за допомогою гумового човна.

Очевидець повідомив, що у човні перебували троє людей, тому рятувальники розпочали пошуки. Третього загиблого вдалося знайти тільки зараз. Тіло 54-річного чоловіка перебувало на глибині шести метрів. Його підняли на поверхню водолази.

Раніше повідомлялося, що на Одещині перекинувся човен з прикордонниками, загинув офіцер. Трагедія сталася на озері Тудорове. У човні перебувало четверо співробітників Держприкордонслужби. Вони розповіли, що перекинулися через погіршення погодних умов.

читайте також"Я в китовій пащі": у США горбатий кит проковтнув рибалку, але через 40 секунд його виплюнувТакож вночі 3 липня у Чорному морі поблизу Тендерівської коси терпіло лихо українське риболовецьке судно. Воно було знеструмлене і втратило управління, після чого його почало відносити у відкрите море. Кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS", проте після того, як рибалок уже врятували, у прикордонній службі РФ відзвітували про свою допомогу.