З дна Чорного моря підняли тіло третього рибалки, який загинув біля острова Березань

Тіло загиблого чоловіка знайшли на глибині шести метрів
На Миколаївщині водолази знайшли тіло третього рибалки, який загинув внаслідок перекидання човна біля острова Березань.
"Сьогодні зранку, тіло третього чоловіка 1967 р.н. та човен, які потонули у Чорному морі поблизу о. Березань, на глибині шести метрів виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", – повідомила пресслужба ДСНС.
Трагедія сталася напередодні. Перевернутий човен і тіла двох рибалок знайшов вранці 22 листопада місцевий рибалка. Він викликав рятувальників. Тіла двох загиблих чоловіків 72 і 60 років транспортували на берег за допомогою гумового човна.
Очевидець повідомив, що у човні перебували троє людей, тому рятувальники розпочали пошуки. Третього загиблого вдалося знайти тільки зараз. Тіло 54-річного чоловіка перебувало на глибині шести метрів. Його підняли на поверхню водолази.
Раніше повідомлялося, що на Одещині перекинувся човен з прикордонниками, загинув офіцер. Трагедія сталася на озері Тудорове. У човні перебувало четверо співробітників Держприкордонслужби. Вони розповіли, що перекинулися через погіршення погодних умов.
читайте також"Я в китовій пащі": у США горбатий кит проковтнув рибалку, але через 40 секунд його виплюнувТакож вночі 3 липня у Чорному морі поблизу Тендерівської коси терпіло лихо українське риболовецьке судно. Воно було знеструмлене і втратило управління, після чого його почало відносити у відкрите море. Кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS", проте після того, як рибалок уже врятували, у прикордонній службі РФ відзвітували про свою допомогу.