"Не роздумуючи, побігли рятувати": у Черкасах курсанти витягли з крижаної води чоловіка

Курсанти, які врятували чоловіка / ДСНС по Україні

У Черкасах у суботу, 25 грудня нинішнього року, курсанти зуміли швидко/оперативно врятувати двох тонулих рибалок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як кажуть у відомстві, курсанти другого курсу Черкаського інституту пожежної безпеки Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов несли службу на навчально-тренувальному комплексі вишу в районі Дахнівки в Черкасах. І раптово почули крики про допомогу з довколишнього водоймища. І негайно, без роздумів, кинулися на допомогу.

Курсантам вдалося швидко добігти до річки і приступили до рятувальної операції.

"Як з'ясувалося, двоє рибалок перебували в крижаній воді і вже майже не рухалися. Курсанти не розгубилися і поповзом наблизилися до краю пройми, а потім по черзі витягли замерзлих чоловіків. Постраждалим 75-річному і 57 — річному рибалкам надали теплий одяг і викликали швидку", - розповіли у відомстві.

Чоловіка з діагнозом "загальне переохолодження" доставили в 3-ю міську лікарню, де він зараз і перебуває на лікуванні.

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Нагадаємо, напередодні у Херсонській області на тонкому льоду потонули двоє хлопців 8 років. Їх шукали батьки, але було вже пізно.

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